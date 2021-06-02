SON DAKİKA! Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı! Geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artış!

Son dakika haberi... Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaştık." dedi. Bakan Muş "Yılın ilk 5 ayında ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3’lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır." şeklinde konuştu.

Piyasaların merakla beklediği mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, " Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaştık." dedi.





2021 Yılı Mayıs Ayı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı https://t.co/NkmCJ1SwZh — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 2, 2021





13,5 MİLYAR TL DÜZEYİNİ AŞTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta." ifadelerini kullandı.



Bakan Muş "Yılın ilk 5 ayında ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır." şeklinde konuştu.