RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Kripto para piyasasında yeni düzenleme

SON DAKİKA: Kripto para piyasasında yeni düzenleme
01.05.2021 01:04
Ana Sayfa 00:30
Akıncı 19. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:48
Yeşilçam efsanesi Ayşin...
Ana Sayfa 01:42
E-Başvuru ve Alo 199 üzerinden...
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Başkan Erdoğan'ın depremzede...
Ana Sayfa 00:57
Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı...
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Yüsra Geyik paylaşımlarıyla...
Ana Sayfa 02:31
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 03:38
Aşı tedariğinde son durum ne?
Ana Sayfa 03:43
21 yaşındaki Elife Buse'yi...
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Atı asansöre sokmaya...
Ana Sayfa 01:52
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs...

ürkiye kripto para piyasaları üzerinden yapılan vurgunları konuşuken flaş bir gelişme daha yaşandı. Suç gelirlerinin aklanmasını engelleyen yönetmeliğe “Kripto varlıklar” ibaresi eklendi.


Türkiye para piyasaları üzerinden yapılan vurgunları konuşuken flaş bir gelişme daha yaşandı.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI...

'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe,

"Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi.

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