SON DAKİKA: Kentsel dönüşümde yeni dönem: Reyting sistemi

Son dakika haberine göre, kentsel dönüşümde yeni döneme geçilecek. İhmal ve hatalardan kaynaklanan faciaların önüne reyting sistemi ile geçilecek. Depremin yarattığı yıkımı önlemek için reyting sistemi geliyor. Afet riskleri, etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim kriterleriyle puanlanacak. Kentsel dönüşüm bu puanlamaya göre başlatılacak. Peki nedir bu reyting sistemi? İşte ayrıntılar...