700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak son toplantının ardından zam oranını duyuracak.

İŞÇİNİN BEKLENTİSİ YÜZDE 45 ZAM

Kamudaki 700 binden fazla işçinin zam pazarlığında taraflar bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

İşçiler adına Türk-İş, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif etti. İşçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması.

EMEĞİN LEHİNE OLACAK ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMEK DURUMUNDAYIZ

Dün katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı.

"700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet, emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. Rakamı yarın paylaşacağız."

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi.

Kamu işçilerinin merakla beklediği zam oranının da açıklanacağını duyurdu. Erdoğan, asgari ücretin tekrar gözden geçirileceğini açıkladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

Memurlarımızın maaşlarına, temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız. Şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Ve bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek."

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

700 BİNDEN FAZLA İŞÇİ BEKLİYOR

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

NELER KARARA BAĞLANACAK?

İşçi konfederasyonları masaya 'taban ücretin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı' talebiyle oturmuştu. Kamu işvereni ise ilk yaptığı '11 bin 500 lira taban ücret, ilk 6 ayda yüzde 30 zam' teklifini, daha sonra '12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam' olarak güncelledi. Bugün yapılacak toplantıda bir anlaşma sağlanması bekleniyor. Toplantıda taban ücretin ve ilk 6 aylık zam oranının yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için de artışlar masaya yatırılacak.

KİM, NE KADAR FARK ALACAK?

Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i için 1 Ocak'tan, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Anlaşmanın ardından kamu işçilerine geçtiğimiz aylara ilişkin fark ödemesi de gerçekleştirilecek. Zamlar anlaşma sonrası hemen yürürlüğe girerken, bazı işçilere Ocak ayından, bazıları da Mart ayından itibaren verilen maaşları için zam farkı ödenecek.

SOSYAL YARDIMLAR VE VERGİ DESTEĞİ

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, çalışanlara bu yıl için aylık 2 bin 500 lira, önümüzdeki yıl için de 3 bin 500 lira sosyal yardım talep ediyor. İşçi konfederasyonları ayrıca, 700 bin işçiye çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı verilmesini ve bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmasını istiyor. Ücretlerdeki gelir vergisinin yüzde 15'i aşması halinde aşan kısım işveren tarafından karşılanması da talepler arasında.

İKRAMİYEDE ANLAŞMA TAMAM

Türk-İş ve Hak-İş, bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediyor. Görüşmeler devam ederken, taraflar toplu sözleşme ikramiyesi için anlaşmaya vardı. Bu çerçevede işçiler de memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.