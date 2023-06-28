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SON DAKİKA I Kur korumalı mevduatta stopaj avantajı yıl sonuna kadar uzatıldı!

SON DAKİKA I Kur korumalı mevduatta stopaj avantajı yıl sonuna kadar uzatıldı!
28.06.2023 01:10 - Son Güncelleme: 28.06.2023 01:14

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Döviz mevduat hesaplarında uygulanan stopaj oranı yüzde 25'e yükseltildi. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabına uygulanan stopaj istisnası ise yıl sonuna kadar uzatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kur korumalı mevduatta stopaj avantajı uzatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararına göre döviz mevduatına uygulanan stopaj oranı yüzde 25'e yükseltildi.

Söz konusu karar ile tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek.

TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

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