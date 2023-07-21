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SON DAKİKA I Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA I Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
21.07.2023 00:19 - Son Güncelleme: 21.07.2023 00:30

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Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişikliğe gidildi. Kur Korumalı Mevduat Hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

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