Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Nebati, bankalardaki kredi büyümesini yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Nebati ayrıca öncü göstergelerin yıllık yüzde 7 büyümeye işaret ettiğini söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Reel sektörümüzün büyük yatırımlar yapabilmesi, ölçeğini büyütebilmesi için ihtiyaç duyduğu fonları uygun koşullarda temin etmesi şüphesiz kritik bir önem arz ediyor. Bankacılık sektörü istikrarlı ve sağlıklı biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesi için bizler de tüm gerekli tüm çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz.

Bankacılık sektörü tarihinde ilk kez aktif büyüklüğünü 10 trilyonun üzerine çıkardığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü mart itibari ile 10.2 trilyon liraya ulaşmış bulunuyor

Krediler 5.5 trilyon liraya, mevduatlar 6 trilyon liraya ulaşmış durumda. Kredi büyümelerini yakından takip ediyoruz. Türkiye ekonomi modelimizle birlikte selektif kredi yaklaşımını ekonomi politikamızın odağına yerleştiriyoruz. 20 Mayıs itibarıyla ticari kredi büyümesi yıllık yüzde 26.3 seviyesinde gerçekleşti, tüketici kredi büyümesi ise yıllık 23.6 seviyesinde seyrediyor.

Bankacılık sektörümüz güçlü sermaye yapısı, kârlılık oranları ve yüksek aktif kalitesine sahip. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 20.4 oranında ce yasal alt sınırın nerdeyse 2 katının üstünde. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2.9 ile oldukça düşük seviyede.

DENGELİ BÜYÜME EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Türkiye Ekonomi Modeli'mizle kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Sanayimizin milli gelir içindeki payının ileri dönemlerde daha da artacağını düşünüyoruz. Öncü göstergeler büyümenin yıllık yüzde 7 gerçekleşeceğini gösteriyor.



Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Salgının tetiklediği sıkıntıların ardından şubatta başlayan Ukrayna'daki savaş da devam ediyor. Bu durum salgın sonrası toparlanma eğilimindeki küresel ekonominin yüzleşmediği sıkıntıları daha da derinleştiren bir gelişme oldu.

Emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirinde yaşan sorunlar ve taşımacılık faaliyetlerinde görülen artışlar tüm dünyada enflasyonun sert biçimde yükselmesine sebep oldu. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler karşısında biz mevcut kaynaklarımızı etkin kullanarak vatandaşlarımızın ve üreticilerin maruz kaldığı fiyat artışlarını ciddi oranda sübvanse ediyor, bir çok destekler veriyoruz vermeye devam ediyoruz.



ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonun ardındaki yapısal etmenlere ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Gıdada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tarımda temel girdilere yönelik çeşitli çalışmalarımızı sürdürüyoruz, destek oluyoruz. Kur Korumalı Mevduat gibi yenilikçi metodlarla döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini azalttık. Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Enflasyonu sadece devletin çözeceği bir sorun gibi görmüyoruz. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.