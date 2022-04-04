Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Otomotiv, tekstil, makine metal imalatı, tarıma dayalı sanayi gıda ve mobilyadaki güçlü üretim kapasitesiyle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmaktadır. Bursa köklü sanayi geçmişi, sektörel çeşitliliği, pazara yakınlığı ve yaklaşık 3 milyonu aşkın nüfusuyla GSYH ile 203 milyar liralık katkısı ile ülkemiz ekonomisinin üreten gücü konumundadır. Ülkemiz ihracatının yüzde 5.2'sini Bursa'ya kayıtlı firmalar gerçekleştirdi.

Bizler ülkemize katkı sağlayarak tüm yatırımcılarımızın yanında olduğumuz gibi Bursa'daki yatırımcıların da yanında olduk. 2021 yılında Bursa'ya sağladığımız 810 teşvik belgesi ile 13 bin 800 kişiye istihdam oluşturmasını da öngörmekteyiz.

2021 yılında Bursa ilimizde vergi gelirlerimiz hedeflerin yüzde 50'sini aşmıştır. Özellikle son yıllarda artan tarımsal çeşitliliğe ve sanayiye, meyve suyu, konsantre salçada dünya ile rekabet etmektedir.







Bursa'nın kültür turizmi, macera ve gastronomi turizmi ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Yüzde 16'sı yabancı yüzde 84'ü yerli turist olmak üzere milyonları aşkın turistin gelirine sahip bir ilimiz. Bursa işsizlik oranında Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır.

İki yıl süren salgın Türkiye'ye çok şey kazandırdı. Küresel bir merkez, tam bir üretim merkezi ve tüm tedarikçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak devasa yatırımların tamamlandığı ve her alanda cevap verilebileceği imkanlar silsilesi içerisinde bu salgın tam bitti derken savaş ile birlikte emtia fiyatlarının tam normalleşeceği dönemde yükselmesine neden oldu. Yükselen enflasyonla oluşan belirsizlik küresel ekonominin yavaşlamasına sebep olmuştur. Birçok uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini aşağı yönlü belirliyor.





"TÜRKİYE TURİZMDE LİDER ÜLKELERDEN BİRİSİ OLMUŞTUR"

Şubat ayında İspanya'da üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 41'e yakın artmıştır. Dünyanın bir çok ülkesi enflasyonla karşı karşıya ve mücadele araçlarını da kullanma noktasında ağır davranarak ilerlemeye çalışıyor. 2021 yılında dünya küresel salgının etkilerini tam anlamıyla atlatamazken, ülkemiz toplumun tüm kesimlerine dokunan desteklerimiz ile yüzde 11 büyümüştür. Kapasite kullanım oranları ile diğer öncü göstergeler yurt içindeki iktisadi faaliyetin güçlü seyretmeye devam ettiğini gösteriyor. Büyüme oranları istihdam piyasasına olumlu yansıdı. 2021 yılında toplam istihdamı 2.1 milyon kişi artırmayı başardık.

"DÜNYA EKONOMİSİ RUSYA, UKRAYNA SAVAŞI NEDENİYLE BİR KEZ DAHA SARSILDI"

Mart ayında ihracatımız yaklaşık yüzde 20 artarak tüm zamanların rekorunu kırmıştır. 2021 yılın turizm sektörü için de başarılı geçmiştir. Geçtiğimiz yıl ülkemizi 30 milyon kişi ziyaret etmiş. 24.5 milyar dolar turizm geliri elde etmiştir. Türkiye turizmde lider ülkelerden birisi olmuştur.

"TARIM DESTEKLERİNİ 29 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK."

Dünya ekonomisi Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle bir kez daha sarsıldı. Ekonomik etkiler tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tarım ve enerji ürünlerinde tedarik sıkıntıları ülkeler üzerinde enflasyonist baskıyı daha da artırdı. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ev sahipliği yaptığımız müzakere olumlu sonuçlanacaktır. Küresel düzeyde yaşanan emtia fiyatları ve arz kısıntısını en aza indirmek için adımlarımızı atıyoruz. Tarım desteklerini 29 milyar liraya çıkardık.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki kötü günlerin geride kalması ve olumlu bir iklim koşullarının da tarımda verimliliği artırmasıyla hızlı bir şekilde toparlanma için umudumuzu artıran gelişmeler var. Ülkemizin jeopolitik konumu ve ihracatçılarımızın pazar çeşitliliği sayesinde savaşın ihracatımıza etkisinin sınırlı olacağını beklesek de ihracatçılarımıza yönelik tedbirleri ihmal etmedik.

Karadeniz'deki gazın çıkarılması için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son dönemde dünya ekonomilerinin en önemli sorunu artan enflasyon. Bu sorun her geçen ay yılları daha da geriye götürüyor. Dünya karşı karşıya kaldığı en büyük enflasyon dalgasıyla mücadele etmek durumunda.

KKM HESAPLARINDAKİ BAKİYE BELLİ OLDU

KKM hesaplarındaki bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL'ye ulaşmış durumda. KKM ve katılım hesapları ile döviz kurunda stabilazasyon sağlandı ve enflasyon üzerindeki kur baskısını azalttık. Bu amaçla KKM ve bununla sunulan finansal enstrümanlar ile döviz kurundaki oynaklığı kısa zamanda giderdik.

Mart ayı itibarıyla %61,1'e yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürme noktasında kararlı adımlar atmaktayız.

Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor.

Enflasyonda beklentiye yönelik adımlarla yıl sonunda enflasyonun makul seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.

Bundan sonra yapmamız fiyatlardaki gereken şey davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz."

Kur ve faizin üstesinden geldik, sırada enflasyon var. Enflasyon ile mücadelenin çok önemli ayağı olan bireylerin davranışsal eğilimini değiştirecek adımlar, bu adımları atıyoruz, ataleti üzerimizden atacağız, yatay seyirden sonra yıl sonunda beklentilerimize uygun enflasyon düşüşünü yaşayacağız.

Bunun üstesinden nasıl geleceğini biliyoruz, inanç, kararlılık ve güven. Enflasyon, bununla ilgili yapılması gereken şeyleri, hep beraber yapacağız. Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz.

Fahiş fiyat uygulayan işletmeleri yakinen izliyoruz. Beklentilerini enflasyon daha da yükselecek kurgusu üzerine kuranlar ve bunun üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmeler takibimiz altındadır.

Elbette ki tüm sorunların tamamlanması gibi sıfırlanması gibi bir hayat, dünya yok, ama zorlukların üstesinden birlikte hareket ederek, dayanışma içerisinde yola çıkmak en temel başarı kriteridir.

Her zorlukta bir kolaylık vardır, biz bu zorlukları aşacağız, öldük, bittik, yandık yaygarası ile değil, bunları yapanlarla değil, ülkesine, işletmesine, vatanına, toplumuna inanan ve buna ilişkin olarak pozisyonunu belirleyenlerle bu zorlukların üstesinden geleceğiz.

Aldığımız ve alacağımız tüm önlemler ile döviz kurlarındaki istikrar ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile yıl sonunda enflasyonun yıl sonunda kalıcı bir şekilde inmesini bekliyoruz, bu beklentimizden geri adım atmış değiliz.

YERLİ VE YABANCI YATIRIMCI HAKKINDA!

Türkiye'ye gelecek, yatırım yapacak yerli veya yabancı yatırımcı, son iki yılda kanıtlandığı üzere 26 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip ve her türlü talebi karşılayabilecek olan bir üretim üssünde yatırım yaptığında fazlasıyla kazanacağını bilerek ifade ediyor ve bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Türkiye ekonomik modeline uygun enstrümanlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz.

Proje bankacılığı yaygınlaştıracağız, mega endüstri bölgelerinin kurulmasını teşvik edeceğiz. Yaptığımız tanıtımla birlikte sisteme giren altın miktarı iki katına çıktı. Yeşil üretimi destekliyoruz, yenilenebilir enerji üretimi artırmaya yönelik uygulamayı hayata geçirdik."