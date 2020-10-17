Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni rezerv açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinde açıkladığı yeni doğal gaz rezerviyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinde açıkladığı yeni doğal gaz rezerviyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Nasiptir, nasip...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 17, 2020
Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.
Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.#MilliEnerjiGüçlüGelecek#MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/BjIAhVI2dj
Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Nasiptir, nasip...
Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.
Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.
#MilliEnerjiGüçlüGelecek
#MilliEnerjideYeniMüjde" " ifadelerine yer verdi.