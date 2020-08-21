21.08.2020 11:25

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı.

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,



Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020





Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.