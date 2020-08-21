Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı.
Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun
Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.