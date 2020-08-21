SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Makus talihimizi tarihe gömdük

21.08.2020 15:35

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğal gaz müjdesi hakkında "Ağustos ayında şanlı zaferlere imza attık. Bugün de enerji alanındaki makus talihimizi tarihe gömdük" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, 'Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Ülkemizin makul tarihini tarihe gömdük Bugün buradaki potansiyelle artık yeni bir döneme giriyoruz. Ne batı ne doğu yeni bir eksen oluşturuyoruz" dedi.

Albayrak "Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız" şeklinde konuştu.