Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: BOTAŞ ve TPAO halka açılacak

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BOTAŞ ve TPAO hakkında önemli bir gelişmeyi açıkladı. Albayrak, "Şu son süreç, gerek TPAO'yu gerek BOTAŞ'ı farklı bir noktaya çıkaracak. Bu keşiflerin geliştirilmesiyle birlikte ikisininde hisseleri halka açılacak." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BOTAŞ ve TPAO hakkında önemli bir gelişmeyi açıkladı. Albayrak, "Şu son süreç, gerek TPAO'yu gerek BOTAŞ'ı farklı bir noktaya çıkaracak. Bu keşiflerin geliştirilmesiyle birlikte ikisininde hisseleri halka açılacak." ifadelerini kullandı.