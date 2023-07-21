SON DAKİKA HABERİ: Gabar'daki petrol ne zaman kullanılmaya başlanacak? Başkan Erdoğan tarih verdi

Başkan Erdoğan Gabar'daki petrol rezervi için Norveç modeli örneği bir kez daha geldi. Erdoğan, "Aile ve Gençlik Bankasının kaynağı bu Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı olacak. Bu konuda Norveç modelini önemsiyorum. Aile ve Gençlik Bankasını bunun için kuruyoruz. Orada belli bir rezervi tutacağız. Bu rezervden aileler, gençler istifade edecekler. Bu da vatandaşlarımıza başka bir yansıması olacaktır." dedi.

Öte yandan Gabar petrolünün ekonomiye katkısı için de tarih veren Erdoğan, "Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar. Şu anda günde 12-13 bin varil üretiyoruz. İnşallah 100 bin varile çıkacak ve dolayısıyla Türkiye üretimini ikiye katlamış olacak, 2024'ün sonuna kadar. Esas itibariyle devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz." şeklinde konuştu.

SORU: Akaryakıt zammının ardından şöyle bir algı ortaya çıktı, Gabar'da keşfedilen petrolle alakalı,' biz bu petrolü çıkartıyorsak, niye bu zamlarla karşı karşıyayız.' Gabar'daki petrolle bu akaryakıt zammının bir ilişiği var mı? Gabar'daki petrolün vatandaşın cebine nasıl bir katkısı olacak?

CUMHURBAŞKANI: Gabar'daki petrol henüz halkın cebine girmeye başlamadı. Şu anda çıkarma safhasındayız. Ve inşallah bunu çıkarıp da devletin, hazinenin kasasına, kesesine girmeye başladığı andan itibaren Gabar petrolü de süratle inşallah vatandaşımıza yansıyacak. İnşallah en uygunu, ideali neyse biz onu vatandaşımıza yansıtırız.

Karadeniz'deki gaz rezervi Ağustos 2020'de keşfedildi. Nisan 2023 itibariyle Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyu devreye alındı. Böylelikle de Karadeniz gazı sisteme dâhil oldu, evlerimizde kullanmaya başlandı. Nisan ayında konutlarda doğalgazı 1 ay bedava, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk doğalgazı ücretsiz yaptıysak Gabar petrolü de sistemimize entegre edildiğinde vatandaşımıza bir yansıması mutlaka olacaktır. Keşfi yapılan petrolün sisteme girmesi, yakıt olarak kullanılması biraz zaman alacak.

Öte taraftan Aile ve Gençlik Bankasının kaynağı bu Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı olacak. Bu konuda Norveç modelini önemsiyorum. Aile ve Gençlik Bankasını bunun için kuruyoruz. Orada belli bir rezervi tutacağız. Bu rezervden aileler, gençler istifade edecekler. Bu da vatandaşlarımıza başka bir yansıması olacaktır.

SORU: Gabar petrolü için bir süre var mı?

CUMHURBAŞKANI: Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar. Şu anda günde 12-13 bin varil üretiyoruz. İnşallah 100 bin varile çıkacak ve dolayısıyla Türkiye üretimini ikiye katlamış olacak, 2024'ün sonuna kadar. Esas itibariyle devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz. Yaklaşık 100 kuyu açacağız. Şu anda Türkiye ve civar ülkelerdeki bütün sondaj makinalarını oraya yönlendiriyoruz. Dağlarda kilometrelerce yol yapılıyor. Çok hummalı bir çalışma var.

BERAT ALBAYRAK TEMELİNİ ATMIŞTI

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin temellerini bakanlığı döneminde Berat Albayrak atmıştı. O dönemde enerjide bağımsızlık için birden çok cephede mücadele veren ve bugün hem doğal gaz, hem petrol hem de bor alanında alınan sonuçların mimarı olan Albayrak, çalışmaların devam ettirilmesi ile bugün yaşanacak olanları da "Burası Çok Önemli" isimli kitabında tek tek anlatmıştı.

CEP TELEFONUNDA 8 TÜR NTE BULUNUYOR

Japonların teknolojinin tohumu, ABD'lilerin ise teknolojik metal olarak tanımladığı Nadir toprak elementleri yeşil enerjiden ilaç endüstrisine, savunma sistemlerinden telekomünikasyona kadar geniş bir alanda kullanılıyor.

Periyodik tabloda 17 kimyasal element olarak yer alan Nadir toprak elementlerinden örneğin bir cep telefonunda 8 adet bulunuyor. Renkli ekranlarda, mikrofonlarda, cep telefonu devreleri ve ünitelerinin küçük olmasında kullanılıyor.