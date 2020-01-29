Son dakika haberi! Küresel piyasaların gözü Ocak 2020 ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrilmişti. FED bu akşam TSİ 22:00'da faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.
Son dakika haberi! FED faiz kararını açıkladı!29.01.2020 22:11
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