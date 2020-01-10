Son dakika haberi: Borsa rekor tazeledi | 10 Ocak Cuma 10.01.2020 18:29

Son dakika haberi... Ekonomiden sevindiren haberler peş peşe geliyor. Güne yüzde 0.22 kazançla 118 bin 250 puanda başlayan BİST100, en düşük 117 bin 701 puanı ve en yüksek 119 bin 140 puanı gördükten sonra, yüzde 0.57 artışla 118 bin 663 puanda kapandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günü yüzde 0.57 artışla kapattı, dolar 5.87 lirada hareket ediyor. Güne yüzde 0.22 kazançla 118 bin 250 puanda başlayan BİST100, en düşük 117 bin 701 puanı ve en yüksek 119 bin 140 puanı gördükten sonra, yüzde 0.57 artışla 118 bin 663 puanda kapandı.







BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.25 artışla 169 bin 66 puanda başladığı gün içinde 168 bin 688 puan ve 172 bin 703 puan arasında hareket etti ve günü yüzde 1.56 artışla 171 bin 270 puanda kapattı.