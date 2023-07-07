Son dakika... En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.







EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN 17 TL

En düşük memur maaşının geçen yıl aralık ayı itibarıyla 9 bin 105 lira iken bu yılın ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseldiğini belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Artış oranıyla birlikte en düşük memur maaşı temmuz ayında 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranına bakıldığında toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama bir memur maaşı, 2022 yılının Aralık ayında 10 bin 932 lirayken 2023 Temmuz ayında 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır." diye konuşmuştu.







BAŞKAN ERDOĞAN: SÖZLERİMİZİ TUTACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, me mur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.







EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklisi her yıl 6 ayda bir zam alıyor. Burada toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı toplamı kadar zam söz konusu oluyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerinde enflasyon rakamını ifade ediyor.