Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50'yi aştı." açıklamasında bulundu.
Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020
✅V-tipi toparlanma devam ediyor
✅İstihdam artıyor
✅İhracatta büyüme sürüyor
✅Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50'yi aştı.👇 pic.twitter.com/WuY479rrYE