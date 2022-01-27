Son dakika: Gözler bu toplantıda! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan flaş açıklamalar

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bugün Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Kavcıoğlu, cari dengenin de 2022'de fazla vereceğini belirtti. Bununla birlikte çok beklenen enflasyon tahmini de açıkladı. Merkez Bankası Başkanı "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 olmasını tahmin ediyoruz" dedi. İşte Merkez Bankası'nın 2022 enflasyon tahmini...