Haberler Ekonomi Videoları Son dakika: Gözler bu toplantıda! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan flaş açıklamalar

Son dakika: Gözler bu toplantıda! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan flaş açıklamalar

Son dakika: Gözler bu toplantıda! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan flaş açıklamalar
27.01.2022 11:27

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:34
Motosikletli demir kapı...
Ana Sayfa 01:48
Müge Anlı canlı yayınında...
Ana Sayfa 09:01
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun...
Ana Sayfa 00:19
Survivor Berna'nın...
Ana Sayfa 00:32
Ece Erken'in kocası ve...
Ana Sayfa 00:52
Hülya Avşar mini taytıyla...
Ana Sayfa 00:28
Kıvaç Tatlıtuğ'u gönülleri bir...
Ana Sayfa 05:42
Başkan Erdoğan'dan Sedef Kabaş...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 80. bölüm...
Ana Sayfa 01:43
Can Ataklı'dan Ekrem...
Ana Sayfa 00:17
Ekrem İmamoğlu iş PR'a gelince...
Ana Sayfa 00:34
Polis ekiplerinden sokak...

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bugün Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Kavcıoğlu, cari dengenin de 2022'de fazla vereceğini belirtti. Bununla birlikte çok beklenen enflasyon tahmini de açıkladı. Merkez Bankası Başkanı "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 olmasını tahmin ediyoruz" dedi. İşte Merkez Bankası'nın 2022 enflasyon tahmini...

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA