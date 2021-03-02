SON DAKİKA: Evlenecek gençlere müjde! Evlilik yardımı genişliyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladığı konuşmasında gençlere de önemli mesajlar verdi. Onlardan biri de evlenecek gençlere yapılacak yardımların genişlemesi oldu. Başkan Erdoğan ayrıca staj imkanlarının genişletilmesi için de adımların atılacağını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı planda gençler için de önemli maddeler yer aldu. Onlardan biri de evlilik yardımının genişlemesi.

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"EVLİLİK YARDIMINI GENİŞLETİYORUZ"

"Dijital dünyada kariyer yapmak isteyen gençlerimizin, uluslararası alanda geçerli sertifika programları yoluyla, yazılım sektörüne kazandırılmalarını sağlıyoruz. Gençleri aile kurmaları yönünde teşvik için evlilik yardımının kapsamını genişletiyoruz.

"STAJ İMKANLARINI GENİŞLETİYORUZ"

Yine, gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımları için 'genç istihdamı ulusal strateji belgesi' hazırlayarak, staj imkanlarını geliştiriyoruz.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 2030 GENÇLİK STRATEJİSİ..."

İstanbul'da bir Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalara hız veriyoruz. Böylece, Birleşmiş Milletler 2030 Gençlik Stratejisi'nin etkin bir şekilde uygulanması hedefine de katkıda bulunmak istiyoruz."