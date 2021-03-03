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SON DAKİKA! EPDK'dan gizli zam açıklaması! Akaryakıt firmalarına inceleme

SON DAKİKA! EPDK'dan gizli zam açıklaması! Akaryakıt firmalarına inceleme
03.03.2021 09:20
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Son dakika haberine göre EPDK, döviz fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarında artışa giden dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada, "Akaryakıtta kar oyunlarına asla izin vermeyiz" dedi.


EPDK, döviz fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarında artışa giden dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada, "Akaryakıtta kar oyunlarına asla izin vermeyiz" dedi.

İşte EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Kâr oyunları ile gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız.

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