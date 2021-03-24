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SON DAKİKA: Elon Musk çıldırdı: Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz! İşte adım adım videosu...

SON DAKİKA: Elon Musk çıldırdı: Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz! İşte adım adım videosu...
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Son dakika haberi: Tesla, SpaceX firmalarının sahibi ve Bitcoin Dogecoin gibi kripto para yatırımları bulunan Elon Musk, yaptığı bir paylaşımla ortalığı karıştırdı. Musk, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla ödeme şekli olarak Bitcoin’in kabul edileceğini açıkladı. İşte adım adım Bitcoin ile Tesla alım videosu...


ABD'de ünlü girişimci ve Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla Bitcoin'in de kabul edileceğini duyurdu.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Musk, "Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor.

Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak.

Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek" dedi.

BILL GATES: ELON'DAN DAHA AZ PARANIZ VARSA DİKKATLİ OLUN

Öte yandan, Bill Gates, Elon Musk'ın Bitcoin yatırımına yönelik yaptığı açıklamada, "Elon'ın çok fazla parası var ve çok yönlü bir insan.

Eğer Elon'dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız" demişti.

Elon Musk, Ocak ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu.

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