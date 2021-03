SON DAKİKA: Elon Musk çıldırdı: Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz! İşte adım adım videosu...

Son dakika haberi: Tesla, SpaceX firmalarının sahibi ve Bitcoin Dogecoin gibi kripto para yatırımları bulunan Elon Musk, yaptığı bir paylaşımla ortalığı karıştırdı. Musk, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla ödeme şekli olarak Bitcoin’in kabul edileceğini açıkladı. İşte adım adım Bitcoin ile Tesla alım videosu...

ABD'de ünlü girişimci ve Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla Bitcoin'in de kabul edileceğini duyurdu.

You can now buy a Tesla with Bitcoin