SON DAKİKA DOĞALGAZ İNDİRİMİ! BOTAŞ kararı duyurdu: Yüzde 17,22

Son dakika haberi... BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu.

ELEKTRİKTE İNDİRİM MÜJDESİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Kurul kararıyla serbest piyasa elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdüklerini belirterek, "Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik fiyatında düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağını bildirdi.

Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan söz konusu düşüşün öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıdığına işaret eden Yılmaz, "Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe ki devam etmesini öngörüyoruz çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz. Azami uzlaştırma fiyat mekanizmasıyla oluşan havuz sayesinde bütün tüketicileri korumaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, EPDK'nin önce nisan ayında, ardından ekimde aldığı azami uzlaştırma fiyat kararları ile uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının Türkiye'ye olumsuz yansımasının önüne geçtiğine ve arz güvenliği sorunu yaşanmadığına işaret etti.





YÜZDE 12 DÜZEYİNDE İNDİRİM

Piyasadaki fiyat hareketlerini titizlikle takip eden EPDK'nin kritik bir karara imza attığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıl başında Kurul serbest piyasada elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya düşürmüş, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila 15 oranında düşeceği açıklanmıştı. Kurul kararıyla serbest piyasa elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdük. Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz."



İBADETHANE VE CEMEVLERİNDE KULLANILAN DOĞAL GAZDA YÜZDE 42,73 İNDİRİM YAPILMIŞTI

İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 42,73 indirim yapılmıştı. Kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Alınan karar göre; ibadethane ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapılmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden 2022 yılında yapılan projelere ilişkin bilgi veren Erdoğan bir de indirim haberi vermişti.

Erdoğan, "İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda %42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük." ifadelerini kullanmıştı.

Sanayi kuruluşlarının kullandığı elektriğin yüzde 16, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 12.73 indirim geldiğini hatırlatan Başkan Erdoğan paylaşımının devamında Sanayide kullanılan doğalgazda 2022 Kasım ayına göre yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldiğini belirtti.

İNDİRİMLER PEŞ PEŞE

2022'nin son günlerinde İstanbul'da doğal gaza ve sanayide kullanılan elektriğe indirim yapılmıştı.

ELEKTRİKTE YÜZDE 16 İNDİRİM

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz dün "Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bir indirim de elektrikte!

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, enerji piyasalarındaki fiyat hareketleri ve kaynak bazında oluşan maliyetlerin hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Nisan ve ekim aylarında alınan Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının Türkiye'ye olumsuz yansımasının önüne geçildiği ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"EPDK önce nisan ardından ekim ayında aldığı Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının ülkemize olumsuz yansımasının önüne geçti, arz güvenliği sorunu yaşanmadı. Kış ayları devam ederken EPDK iki kritik karara daha imza attı. Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz."

EPDK Başkanı Yılmaz, piyasada elektrik fiyatının düşmesinin olumlu bir gösterge olduğuna dikkati çekerek, "Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse, bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞAL GAZ'A YÜZDE 12 İNDİRİM GELMİŞTİ

Öte yandan İstanbul'da doğal gaz fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak. Böylece İstanbul'da bulunan 5,5 milyon doğal gaz konut abonesinin faturasında indirim olacak.

Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak.

İstanbul'da doğal gaza indirim

Söz konusu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.

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