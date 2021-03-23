SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Merkez Bankası Başkanı'yla görüştüm! Olağanüstü bir adım olmayacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, dün piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. Bulut "Sayın Merkez Bankası Başkanı'mızdan da aldığım bilgi; Bir kere daha doğrulattım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatı ile söylüyorum. Bütün piyasa bunu bilsin. Herhangi bir olağanüstü adım-hareket olmadı, olmayacak. Bu bağlamda yapılan bütün spekülasyonlar tamamen yalan üzerine kurulmuştur. Kesinlikle; Merkez Bankası'nın olağanüstü bir toplantı ile herhangi bir müdahalesi, olağan dışı bir kararı söz konusu değildir." dedi.