SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Cumhurbaşkanımızın çağrısı olumlu sonuç buldu!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolardaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında yaptığı "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum" çağrının olumlu sonuç verdiğini ve 11 milyar dolar bozdurulduğunu söyledi.