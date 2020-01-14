Haberler Video Son dakika: Borsadan tarihi rekor!
Son dakika: Borsadan tarihi rekor!

Son dakika: Borsadan tarihi rekor!

14.01.2020 18:31

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 121.423,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsada yaşanan gelişmeyi Ekonomist Belgin Maviş aHaber'e değerlendirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Ekonomi Videoları