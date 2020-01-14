Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 121.423,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsada yaşanan gelişmeyi Ekonomist Belgin Maviş aHaber'e değerlendirdi.
Son dakika: Borsadan tarihi rekor!14.01.2020 18:31
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