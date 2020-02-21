Son dakika: BİST100 yüzde 0.48 düşüşle açıldı, dolar 6.10 lirada | 21 Şubat BİST100 endeksi |Video 21.02.2020 11:46

Son dakika haberine göre Perşembe gününü 2.98 düşüşle 115 bin 642 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.48 düşüşle 115 bin 89 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de 159 bin 522 puandan kapandıktan sonra yüzde 0.84 düşüşle 158 bin 186 puandan açıldı.

Son gelişmelerde; Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle 2,236 kişinin hayatını kaybettiği, 75,465 kişinin de salgından etkilendiği bildirildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.94 ve 11.08 düzeyinde.