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SON DAKİKA BIST 100! Borsa istanbul günü nasıl kapattı? Haftanın dördüncü işlem gününü ekside kapattı | 8 Nisan

SON DAKİKA BIST 100! Borsa istanbul günü nasıl kapattı? Haftanın dördüncü işlem gününü ekside kapattı | 8 Nisan
08.04.2021 18:23
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Borsa istanbul günü nasıl kapattı? BIST100 günü 1,34 puan düşüşle 1.416,55 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 15,8 milyar TL oldu. BIST30 günü 1451,63 puandan kapattı.Kaynak: Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile ulaştırma oldu.

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