SON DAKİKA BIST 100! Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 12 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul yükselişe geçti. Bugün BIST 100 endeksi güne 1.558,33 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise iletişim oldu. Piyasada gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi reformlarında. Peki, Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 12 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artışla 1.558,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,84 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 1.558,33 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,10 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile iletişim oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybederek günü 1.556,49 puandan tamamladı. Endeksin düşüşünde yine bankacılık sektörü hisselerinde yoğunlaşan satışlar etkili oldu. Bankacılık endeksi dün yüzde 1,76 değer kaybetti.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alımlarını hızlandıracağını açıklaması ve ABD'de 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin onaylanmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlense de ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün kalıcı olmamasının dikkati çektiğini bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün gerilediği yüzde 1,48'den tekrar yükselişe geçerek yüzde 1,58'e kadar çıktı.

GÖZLER REFORM PAKETİNDE!

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi reformlarının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu ifade etti.