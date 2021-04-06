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SON DAKİKA BIST 100! 6 Nisan Borsa İstanbul'da son durum nedir?

SON DAKİKA BIST 100! 6 Nisan Borsa İstanbul'da son durum nedir?
06.04.2021 10:13
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SON DAKİKA BIST 100! 5 Nisan Borsa İstanbul'da son durum nedir? Borsadaki anlık gelişmeleri dakika dakika takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,82 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak güne yatay seyirle 1.442,88 puandan başlangıç yaptı.


Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,10 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti.

SPOR KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,7 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile madencilik oldu.

DÜNKÜ KAPANIŞ YÜKSELİŞLE GERÇEKLEŞTİ

BIST 100 endeksi, dün ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin fiyatlanmasıyla yüzde 0,83 değer kazanarak günü 1.442,06 puandan tamamladı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç, 1.410 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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