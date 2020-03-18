Son dakika: Benzinin ardından motorine de indirim! 18.03.2020 10:04

Son dakika haberleri... Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim geliyor. İstanbul'da 5.70 liradan satılan motorinin litresi indirimle birlikte 5.44 lira seviyesine gerileyecek.

Son dakika haberleri... Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim geliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzine gelen üçüncü indirimin ardından motorine de indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 26 kuruşluk indirime gidilecek.

İstanbul'da 5.70 liradan satılan motorinin litresi indirimle birlikte 5.44 lira seviyesine gerileyecek.