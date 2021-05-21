Haberler Video Ekonomi Videoları Son dakika! Başkan Erdoğan'ın müjdelediği esnafa destek paketi Resmi Gazete’de

Son dakika! Başkan Erdoğan'ın müjdelediği esnafa destek paketi Resmi Gazete’de

Son dakika! Başkan Erdoğan'ın müjdelediği esnafa destek paketi Resmi Gazete’de
21.05.2021 11:13
Ana Sayfa 01:58
Yunan aç ve susuz bıraktı...
Ana Sayfa 02:15
Karadeniz'de 40 kuyu daha...
Ana Sayfa 04:16
Haller ve kooperatifler yasası...
Ana Sayfa 00:22
Marmaray'da tekme tokat kavga...
Ana Sayfa 04:31
Dehşet anları kamerada
Ana Sayfa 01:58
8 ilde dev operasyon! Harekete...
Ana Sayfa 00:38
Batman'da ve Şırnak'ta askeri...
Ana Sayfa 01:04
Karnındaki çocuğu düşürmek...
Ana Sayfa 00:22
Antalya'da küçük çocuk tırın...
Ana Sayfa 01:26
Suudi Arabistan BM'de İsrail'e...
Ana Sayfa 00:17
Gazze'de 'tek taraflı' ateşkes...
Ana Sayfa 30:21
Bakan Koca'dan önemli...

Gelen son dakika haberine göre Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak. İşte detaylar...


Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ve büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek.

Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor.


İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

Ekonomi Videoları