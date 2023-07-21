SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Tahıl Koridoru açıklaması

Türkiye, Ukrayna ve Rusya savaşının en başından bu yana ili ülke arasında arabuluculuk yaptı. Öyle ki Avrupa ve Afrika ülkelerinde gıda krizi yaşanmaması için İstanbul'u bir merkez yaparak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanmasına vesile oldu.

Geçtiğimiz günlerde ise Kremlin'den Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğu açıklaması geldi. Açıklamanın ardından tüm dünyanın gözü Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a çevrildi.

Körfez turu dönüşünde gazetecilerin Tahıl Koridoru Anlaşması sorusunu da yanıtlayan Erdoğan Putin ile ağustos ayında bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacak, tüm gayretimizi bu meseleye yoğunlaştıracağız. Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı:

SORU: Rusya'nın gıda koridorunu kapatma meselesi Avrupa basınında şöyle yer aldı. "İsveç'e NATO'da yeşil ışık yakılması, Türkiye'nin arabuluculukta önemini azalttı" gibi ifade ediliyor. Böyle bir görüşe katılır mısınız?

CUMHURBAŞKANI: Onların bu görüşlerine katılmıyorum. Tam aksine biz, şu anda Rusya ile ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Gerek Dışişleri Bakanım Hakan Bey gerek MİT Başkanım İbrahim Bey görüşmelerini devam ettiriyorlar. Görüşmelerle birlikte çok yakın bir zamanda Sayın Putin ile ama telefon diplomasisi ama aramızda daha önce konuştuğumuz Türkiye ziyareti ile inşallah bu işi belli bir yere bağlayacağız. Rusya'nın da bazı beklentileri var. Bunların aşılması halinde Rusya bu tahıl koridorunun aktif çalışmasından yana.

Karadeniz Tahıl Girişiminin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacaktır. Bunun önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmektedir. Karadeniz Tahıl Girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyondan fazla tahılın sevkini sağladık. Küresel salgının, ekonomik krizin ardından sonuçları çok daha ağır olacak küresel bir gıda krizinin önüne geçtik.

Sonuçları itibariyle bu kadar hayati olan bir girişimin devam etmesi insanlığın hayrınadır.

Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacak, tüm gayretimizi bu meseleye yoğunlaştıracağız. Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye dönüşte Sayın Putin ile görüşmelerimi gerçekleştireceğim. Öncelikle telefon diplomasisini kullanacağız. Sayın Putin'in ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse bu hususları tüm ayrıntısıyla görüşeceğiz. İnanıyorum ki süreç uzamadan, Karadeniz Tahıl Girişiminin devamını sağlayacağız.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAHIL KORİDORU SÖZLERİ DÜNYA BASININDA

'Erdoğan hala umutlu' başlığını atan Alman Frankfurter Rundschau 'Rusya, Ukrayna'dan tahıl ihracatına ilişkin anlaşmayı durdurdu. Erdoğan anlaşmayı kurtarmak istiyor ve müzakereleri duyuruyor' dedi.

Haberinde Erdoğan'ın körfez turu öncesinde yaptığı açıklamalara yer veren Alman gazete Türkiye'nin müzakerelere başladığını yazdı.

Al Arabiya 'Erdoğan, Putin'in tahıl anlaşmasının devam etmesini istediğine inandığını söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Erdoğan, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'un Pazartesi günü yaptığı görüşme sonrasında konuyla ilgili ilerleme kaydedilmesini umduğunu da sözlerine ekledi' denildi.

Rusya'nın kararını 'küresel gıda arzına olası bir darbe' olarak nitelendiren CNN Internatinal anlaşmanın 2022'de Türkiye'nin katkısı ile yapıldığını hatırlattı.

CNN'DEN ERDOĞAN VE TÜRKİYE VURGUSU

Stephen Collinson imzalı analizde ise Rusya'nın tahılı bir silah olarak kullandığı belirtildi.

Analizde Erdoğan'ın krizin çözümündeki önemine vurgu yapıldı. 2014-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda politika planlama kadrosunda görev yapan ve şu anda Washington'daki Amerika Katolik Üniversitesi'nde profesör olan Michael Kimmage CNN International'a Türkiye'nin benzersiz bir konumda olduğunu söyledi.

İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.

Türkiye'nin NATO üyesi olup hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebildiğine vurgu yapan Kimmage, 'Putin-Erdoğan görüşmesinden önce bile tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasının çok olası olduğunu düşünüyorum çünkü bu, Rusya'yı uluslararası toplumun gözünde bir dereceye kadar koruyor' dedi.

Al Jazeera ise NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin krizde oynadığı role vurgu yaptığı açıklamasını öne çıkardı.

Haberde 'NATO Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilme kararını kınadı' ifadesine yer verildi.

ZELENSKİ'DEN TÜRKİYE'YE MEKTUP

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 'Türkiye geçişlere izin verirse tahıl tedarikini sürdürmeye hazırız' dedi. Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Korkmuyoruz, tahıl koridorunu kullanmak için gereken her şey yapılmalı'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e tahıl anlaşmasının devam etmesini isteyen mektup gönderdiğini de söyledi.

AFP Zelenski'nin açıklamaları sonrası 'Ukrayna, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına devam etmeye hazırlanıyor' yorumunda bulundu.