Son dakika: Başkan Erdoğan: Doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu

Son dakika haberi... Türkiye'nin beklediği gün geldi çattı. Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak helikopter ile Fatih gemisine geçti. Erdoğan, Fatih gemisinde yeni rezerv miktarını açıklıyor. Başkan Erdoğan, "Çalışmalar sonunda rezerve 85 milyar metreküp daha ilan edildi. Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." dedi.

Türkiye'nin beklediği gün geldi çattı. Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak helikopter ile Fatih gemisine geçti. Erdoğan, Fatih gemisinde yeni rezerv miktarını açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

21 Ağustos'ta 320 milyar metreküp müjdesini ilan etmiştik. Çalışmalar sonunda rezerve 85 milyar metreküp daha ilan edildi. Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu

İnşallah müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz. Sondaj gemilerimiz dünyadaki toplam filonun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Gemilerimiz kendi alanlarının en modern donanımına sahiptir.

Denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki elektrik ihtiyacını ve video görüntüler uzaktan kumanda ile hiçbir riske girmeden elde edebileceğiz.





DIŞARIYA BAĞIMLILIK AZALACAK

Keşfettiğimiz kaynaklar ekonomik değer olarak çok önemlidir. Türkiye, bu konuda net ithalatçı ülkedir. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle ülkemizin doğal gazda dışarıya bağımlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Bu, milletimize daha ucuz doğal gaz hizmeti vereceğimiz anlamına da geliyor. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Türkiye çatışmaların dışında kalarak kendi emeği ile bugün bulunduğu yere gelmiştir. Doğu Akdeniz'deki kaynakları paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeden yeni kapıları araladık. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak için diplomasi ile gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız. AB'nin bu konuda Yunanistan ve Rum Kesimi'nin esiri haline gelmiş olması en çok kendisine zarar veriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.



NELER OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret edeceğini belirterek, "Yeni müjdeler geliyor" açıklaması yapması gözleri bir kez daha Karadeniz'e çevildi.





21 Ağustos'ta açıklanan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi, bugün yukarı yönlü revize edilecek.







Erdoğan'ın, gazın çıkarılması ve karaya ulaştırılmasına dair de detaylar vermesi bekleniyor.





Tuna-1 sahasındaki rezervin tamamına ulaşılabilmesi için bölgede birden fazla kuyuda sondaj yapılacak. Bu rezervin çıkarılması çalışmalarında Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisi de eşlik edecek. Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin 2021 sonuna kadar Tuna-1 sahasında 10 kuyu açmak suretiyle sondaj çalışmalarını hızlandırmaları planlanıyor.









İLK DURAĞI HAYDARPAŞA LİMANI

Türkiye'nin üçüncü sondaj platformu Kanuni, bir süredir devam eden bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmalarının tamamlanması ardından geçtiğimiz hafta sonu Taşucu Limanı'ndan hareket etti. Burada bulunan Yavuz sondaj gemisini selamlayarak yola çıkan Kanuni, dün itibariyle Çeşme açıklarından Çanakkale Boğazı istikametine ilerleyişini sürdürdü. Saatte 9 knot hızla ilerleyen Kanuni'nin ilk durağı Haydarpaşa Limanı olacak.









KULE KESİLECEK BOĞAZ'I GEÇECEK

Haydarpaşa'da Boğaz geçişi için hazırlanacak olan gemi, köprülerden geçebilmesi için kule kesimi işlemine tabi tutulacak. 227 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki Kanuni'nin kulesi kesildikten sonra Boğaz'dan Karadeniz'e geçecek ve burada da Karadeniz Ereğlisi veya Trabzon Limanı'na giderek kulesi yeniden takılacak. Tüm bu süreçlerin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.







YENİ YILDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Başkan Erdoğan'ın müjdesini vereceği yeni rezervlerin çıkarılmasında Fatih sondaj gemisiyle birlikte görev yapacak olan Kanuni'nin Karadeniz görevine başlama tarihi olarak yıl sonu/2021 yılı başı öne çıkıyor.







Tuna-1 bloğundaki faaliyetleri, Kanuni sondaj gemisinin, ilk sondaj görevi olacak. Rezerv keşfinin ardından halka kısa sürede yerli doğal gaz ulaştırılabilmesi için Karadeniz'deki çalışmalara ağırlık verilirken, ilerleyen süreçte Doğu Akdeniz keşifleri ve sondaj görevlerinde de Kanuni aktif görev üstlenecek.









2020 BAŞINDA SATIN ALINDI

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 31 Ocak'ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildi. Gemi, mart ayında Mersin'e ulaştı ve bakım, gemi üzerinde güncelleme ve geliştirme süreci başlatıldı. 11 bin 400 metre derinlikte çalışma yapabilen ve 3 bin metre sondaj açabilen gemi, derin deniz sondaj kabiliyetiyle satın alındığı ilk günden itibaren Karadeniz görevi için hazırlanıyordu.









KAZDIK, BULDUK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj faaliyetini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştı. Dönmez, Twitter hesabından, "Önce söktük, sonra Boğaz'ı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı. Dönmez'in paylaştığı görüntüde ise Fatih sondaj gemisinin, Erdoğan tarafından Karadeniz'e uğurlanması yer aldı.











