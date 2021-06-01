Son dakika: Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatta stopaj indirimi devam edecek

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk lirası mevduatına uygulanan stopaj indirimi Haziran ve Temmuz aylarında da devam edecek.

Banka mevduatları için uygulanan stopaj indiriminin süresi uzatıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün sona ermesi beklenen mevduata stopaj indirimi uygulaması 2 ay daha sürecek.

Ekim 2020'de hayata geçen düzenleme daha önce de iki kez uzatılmıştı. TL mevduatlarda stopaj 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 3'e inerken, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarına kesinti uygulanmıyor.