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SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmelilere kadro açıklaması

SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmelilere kadro açıklaması
08.11.2022 12:36

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Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çalışma hayatındaki konularla ilgili konuşan Bakan Bilgin, sözleşmelilere kadro konusunda "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" dedi.

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