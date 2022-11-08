SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den sözleşmelilere kadro açıklaması

Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çalışma hayatındaki konularla ilgili konuşan Bakan Bilgin, sözleşmelilere kadro konusunda "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" dedi.