Son dakika: Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama

09.07.2020 11:50

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta açacağız. Bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime hazırız." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Okulların açılacağı hafta ne olacağın bilinmez. Biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler, o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunun beklenmesi doğru değil.

31 AĞUSTOS'TA AÇILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm planlarımızı buna göre yaptık, aylardır hazırlanıyoruz.

UYUMLU BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ

Sağlık Bakanlığı'nın genel olarak tüm sektörler için hazırladığı rehberler söz konusu. Ama eğitim-öğretim ortamları için bunun biraz daha özelleştirilmesi gerek. Çok uyumlu bir çalışma yapıyoruz. Son 1 hafta içinde defalarca çalışmamız oldu, bunun teknik altyapılarını ortaya koyabilmemiz için.

HER SENARYO İÇİN HAZIRIZ

Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz. Denilirse ki, bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin... Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin..." biz buna da hazırız."