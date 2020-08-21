Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan doğal gaz paylaşımı: Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz

21.08.2020 16:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan doğal gaz keşfi sonrası son dakika paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz. Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz.