Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan doğal gaz keşfi sonrası son dakika paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz. Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz.
Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan doğal gaz paylaşımı: Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz
21.08.2020 16:44
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