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SON DAKİKA: Bakan Albayrak'tan faiz açıklaması: Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz deyip müjdeyi verdi

SON DAKİKA: Bakan Albayrak'tan faiz açıklaması: Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz deyip müjdeyi verdi

20.02.2020 12:54

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık." dedi. Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık. Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz. Ticari kredi faizlerini %9 ile tek haneye indiriyoruz."dedi.


Bakan Albayrak'ın Gaziantep'te iş dünyasına yaptığı açıklamalar şöyle:

Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık.

Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık.

(Faiz oranı) 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi.



İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz.

Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz.

Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın.
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