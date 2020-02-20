SON DAKİKA: Bakan Albayrak'tan faiz açıklaması: Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz deyip müjdeyi verdi 20.02.2020 12:54

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık." dedi. Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık. Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz. Ticari kredi faizlerini %9 ile tek haneye indiriyoruz."dedi.