Haberler Ekonomi Videoları Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
30.11.2021 17:50
Ana Sayfa 00:15
Ece Seçkin spor paylaşımıyla...
Ana Sayfa 00:52
Kuruluş Osman'da nefes kesen...
Ana Sayfa 09:26
Ömer Çelik’ten CHP’li Kemal...
Ana Sayfa 05:38
Köpek saldırısına uğrayan...
Ana Sayfa 00:59
GOL | Altay FK 4-2 Manisa FK
Ana Sayfa 00:50
GOL | Bursaspor 1-1 Kırşehir...
Ana Sayfa 00:56
GOL | Altay FK 2-2 Manisa FK
Ana Sayfa 00:41
GOL | Altay FK 1-2 Manisa FK
Ana Sayfa 00:58
GOL | Altay FK 0-2 Manisa FK
Ana Sayfa 00:51
14 asker şehit! Düşen askeri...
Ana Sayfa 00:29
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin...
Ana Sayfa 01:14
İmamoğlu ihalelerin büyük...

Son dakika… AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında asgari ücret ile ilgili olarak Çelik, ‘’ Bakanlığın çalışması devam ediyor. Hakkaniyetli bir asgari ücretin çıkması için enstürümanların değerlendirilmesi gerekiyor. MYK’da bu değerlendirildi. Hakkaniyetli, makul, sorun çözücü bir çerçeve önemli. Vatandaşlarımızla oturuyoruz görüşüyoruz. Pek çok krizi doğru siyasetler ile aşma deneyimine sahip bir kadroyuz. Kapsamlı bir değerlendirilme yapılmıştır.’’ İfadelerini kullandı…

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA