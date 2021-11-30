Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika… AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında asgari ücret ile ilgili olarak Çelik, ‘’ Bakanlığın çalışması devam ediyor. Hakkaniyetli bir asgari ücretin çıkması için enstürümanların değerlendirilmesi gerekiyor. MYK’da bu değerlendirildi. Hakkaniyetli, makul, sorun çözücü bir çerçeve önemli. Vatandaşlarımızla oturuyoruz görüşüyoruz. Pek çok krizi doğru siyasetler ile aşma deneyimine sahip bir kadroyuz. Kapsamlı bir değerlendirilme yapılmıştır.’’ İfadelerini kullandı…