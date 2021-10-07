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SGK’ya başvuru şartları ise… 25 yıl evli kalana müjde! Bu şartları tamamlayanlar çalışmadan emeklilik hakkı elde ediyor!

SGK’ya başvuru şartları ise… 25 yıl evli kalana müjde! Bu şartları tamamlayanlar çalışmadan emeklilik hakkı elde ediyor!
07.10.2021 13:33
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Genç yaşta evlenip yuva kuranlar çalışıp sigortalı olmadığı için üzülse de SGK bazı durumlarda emeklilik fırsatı sunuyor. Geçmişte hiç çalışmayın ev hanımı olsa da 25 yıl evli kalma diğer tüm şartların sağlanması ile emekliliğin kapıları aralanabiliyor. Gündemde yoğun ilgi gören bu gelişme sonrasında ev hanımlarının emekli olabilmesindeki şartlar merak konusu oldu ve SGK başvurusu için araştırmalar hız kazandı. Peki 25 yıl evli kalan ev hanımları Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında emeklilik için nasıl başvuru yapabilir?

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