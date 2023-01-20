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SGK'dan flaş emekli zammı açıklaması! EYT'lilerin emekli zammı farklı mı hesaplanacak?

SGK'dan flaş emekli zammı açıklaması! EYT'lilerin emekli zammı farklı mı hesaplanacak?
20.01.2023 16:46

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Son dakika haberi | Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldığı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. SGK, "EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak." açıklamasında bulundu.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarının değişebileceği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır.

Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır.

Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

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