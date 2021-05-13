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SGK'da rapor düzenlemesi! Prostat Raporu düzenlemesinde değişiklik yapıldı

SGK'da rapor düzenlemesi! Prostat Raporu düzenlemesinde değişiklik yapıldı
13.05.2021 14:54
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SGK'da rapor düzenlemesi! Prostat Raporu düzenlemesinde değişiklik yapıldı. Prostat ilaçlarına ilişkin rapor düzenleme yetkisinin konunun uzmanı olan üroloji hekimlerine verileceği, ancak ilaçların eskiden olduğu gibi yine tüm branşlardaki uzman hekimlerce reçete edilmeye devam edeceği ifade edildi.


Hasta sağlığı ve güvenliğinin korunması ve olası suistimallerin önlenmesi amacıyla prostat büyümesi tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarına göre 3 farklı gruba ayrılarak aynı grupta yer alan ilaçların birlikte reçete edilmesine sınırlama getirildiği belirtildi.

Aynı grupta olmayan ve tedavide ihtiyaç duyulan ilaçların birlikte reçete edilmesinde herhangi bir engel olmayacağı vurgulandı.

Prostat ilaçlarına ilişkin rapor düzenleme yetkisinin konunun uzmanı olan üroloji hekimlerine verileceği, ancak ilaçların eskiden olduğu gibi yine tüm branşlardaki uzman hekimlerce reçete edilmeye devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, düzenlemeden önceki raporların Kovid-19 dolayısıyla ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı, hastaların bu süreçte yeni rapor almalarına gerek olmayacağı ve ellerindeki raporlarla ilaçlarını almaya devam edebileceği aktarıldı.

Bu arada, yatarak tedavi görmesi gereken ağır enfeksiyon vakalarında damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen ve sadece yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek antibiyotiklerin kullanım süresinin 10 gün ile sınırlandırıldığı bildirildi. Söz konusu antibiyotiklerin, 10 günlük sürenin sonunda ihtiyaç olması halinde hekim tarafından hastanede uygulanarak tedaviye devam edilmesinin de mümkün olacağı duyuruldu.

İlaçların aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek fonksiyon bozukluğu, ilaç etkileşimleri gibi yan etkileriyle yatarak tedavide geçen kullanım miktarları da göz önüne alındığında, 10 günlük sürenin sonunda tedaviyi düzenleyen hekimin hastasını tekrar değerlendirebileceği kaydedildi.

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