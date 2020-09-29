SGK ve Bağkur'lu emeklilere tek seferlik 1.500 TL ödeme yapılacak! Süre dolmadan hemen başvuru yapın!

29.09.2020 18:47

Korona virüs salgını sonrası toplumun birçok kesimine yapılan devlet yardımları, vatandaşların bir nebze de olsa rahat nefes almasını sağlamış bulunuyor. İlk olarak 2017 yılında ilk kez verilen promosyon ödemeleri, milyonlara 3 yılda bir ek kazanç oluyor. Bu yılın ödemesi Mart ayında yapıldı. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Emekli maaşı 1.500-2.500 lira arasında olanlarda 625, üstünde olanlarda ise 750 lira promosyon verilirken bu tutarların artırılması gündeme geldi. Peki, SSK SGK Bağ-Kur emekli promosyon ödemesi nasıl artırılır? İşte konu hakkında bilgiler...

Emekliler özellikle korona virüs salgını yaşadıkları maddi güçlüklerden bir nebze de olsa kurtuluyor. Emeklinin maddi açıdan rahatlamasını sağlayacak olan 1500 TL ek ödeme, zor günler geçiren birçok emekliye ilaç gibi gelecek. Promosyon taban tutarına artış müjdesi şu sıralar milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Üç yılda bir emekliye ek kazanç olan banka promosyonunda fırsat devam ederken taban tutara yeni artış konuşuluyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler, anlaştıkları bankalar aracılığıyla promosyon ödemesi alıyor. Şu anda en az 625 lira promosyon verilirken bu ödemeleri artırmak mümkün. Emekliler promosyonda artış beklerken, TÜED tarafından önemli bir açıklama geldi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de



Emeklilere promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar promosyon ödeyecek?

Emekli olup maaş almaya hak kazanmış olan kişilere yönelik olarak hayata geçirilen düzenlemeye göre, 3 yıl süreyle aynı bankada kalma sözü veren emeklilere promosyon adı altında ek ödeme yapılacak. İlk promosyon ödeme dönemini kaçıran emekliler başvuruda bulundukları takdirde 2. promosyon döneminden yararlanmak suretiyle önemli miktarda ek gelire sahip olabilecek. Buna göre Garanti BBVA bankasından emekli maaşı alan bir kişi 3 yıl süreyle maaşını bu bankadan almaya devam ederse, herhangi bir ek ürün kullanma zorunluluğuna tabi olmadan 1500 TL ek ödeme, yani promosyon alabilecek.

1500 TL'ye kadar maaş alanlar 800 TL, 1500 ve 2500 arasında maaş alanlar 1000 TL, 2500 ve üzeri miktarlarda emekli maaşı alanlar ise, 1500 TL promosyon almaya hak kazanacak.

Şekerbank

Emekli maaşını 3 yıl süreyle Şekerbank'tan alan emekliler 500-625 ve 750 TL şeklinde düzenlenen promosyon miktarlarından yararlanabiliyor. Ayrıca en az 2 adet otomatik ödeme vermesi halinde 150 TL, sahip oldukları kredi kartlarından 1000 TL işlem yapacak olan emeklilerde de 200 TL ek ödeme hakkı sunuluyor.

Yapı Kredi Bankası

Emeklilik paketi adı altında promosyon ödemesi yapan Yapı kredi, emekli maaşını 3 yıl süreyle banka üzerinden alan emeklilere 1500 TL 'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Halkbank, Fibabank, Ziraat, Vakıfbank Fibabank da diğer devlet bankaları gibi emekli maaşlarını bankasından alan emeklilere 500-625 ve 750 TL miktarında promosyon ödemesi yapıyor.

ING Bank

Emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 750 TL 'ye varan miktarlarda promosyon ödemesi yapan ING Bank, ayrıca kredi kartları üzerinden 750 TL harcama yapan müşterilerine 50 TL ek ödeme yapacak.

İş Bankası

Promosyon ödemelerinde yüksek oranlar belirleyerek emeklisini sevindiren İş Bankası 750 TL den başlayan promosyon ödemesini maaş durumuna göre 875- 1000 TL civarına yükseltiyor.

Akbank

Emeklilere 3 yıl kalma şartıyla emekli promosyonu adı altında katkı sağlayan Akbank, alınan maaş miktarına göre 500-625 ve 750 TL 'ye varan ek ödeme yapıyor.

Denizbank

Kendi yakınlarını ve emekli arkadaşlarını Denizbank'a getiren müşterilerine ek 100 TL ödeme yapan Denizbank, emekli maaşını 3 yıl süreyle bankadan alan müşterilerine 675-850 ve 1000 TL ödeme yapıyor.

Promosyondan Yararlanma Şartları Nelerdir?

Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, banka değişikliği yapmadan 3 yıl boyunca bankalarında kaldıkları takdirde vaat edilen promosyondan yararlanabilecek.

İkinci Promosyon Ödeme Tarihi Ne Zaman?

Promosyon ödemelerine 2017 yılının Şubat ayında başlayan bankalar, 3 yıldan beri bankalarında kalma sözünde duran müşterilerine bunu devam ettirmeleri halinde ikinci promosyon döneminde de ödeme yapmayı sürdürecek.Banka değişikliğini süre dolmadan yapmak gerekiyor 3 yıl süreyle aynı bankada kalmaya devam eden emekli vatandaşlar diledikleri zaman farklı bankalarla anlaşma sağlayarak ek ödemelerini daha da yükseltme yoluna gidebiliyor.

Fakat anlaşma yapılan süre dolmadan banka değişikliği yapmaları halinde almış bulundukları promosyonları bankaya geri iade etmek zorunda kalıyor. Banka değiştirerek uygun gördükleri bankaları seçmek isteyen emekliler bu işlemleri e-devlet sitesi üzerinden yaparak yeni bankalarını belirleyebiliyor.

NASIL ARTIRILIR?

Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. İsteyenler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Ancak şartları iyi araştırmak gerekiyor. Ek ürün koşulu aramaksızın bin-bin 200 lira ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.

TABAN TUTARA YENİ ZAM

Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.

YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?

Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.

SÜRE BİTMEDEN BANKA DEĞİŞİR Mİ?

Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.