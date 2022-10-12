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Sanayide işler tıkırında! Yükseliş devam ediyor | Ağustos 2022 sanayi üretimi istatistikleri

Sanayide işler tıkırında! Yükseliş devam ediyor | Ağustos 2022 sanayi üretimi istatistikleri
12.10.2022 13:28

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Son dakika haberine göre Türkiye'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 arttı. Artışta en büyük pay yüzde 2,8 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin oldu.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2022


SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,8 arttı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Ağustos 2022



Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Ağustos 2022

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