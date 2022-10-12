Son dakika haberine göre Türkiye'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 arttı. Artışta en büyük pay yüzde 2,8 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin oldu.
Son dakika haberine göre Türkiye'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 arttı. Artışta en büyük pay yüzde 2,8 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin oldu.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 azaldı.
Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2022
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,8 arttı.
Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Ağustos 2022
Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Ağustos 2022