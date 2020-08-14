Sanayi üretiminde büyük artış! Uzman isim A Haber'de açıkladı: Temmuz ayında da devam edecek

14.08.2020 10:42

Son dakika haberine göre, Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt açıklanan rakamları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Akkurt, rakamların beklentilerin çok çok üstünde olduğunu bildirdi ve aynı ivmenin Temmuz ayında da devam edeceğini açıkladı.