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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'SMA' açıklaması: Kirli oyuna alet olmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'SMA' açıklaması: Kirli oyuna alet olmayın
04.01.2021 09:53
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Sağlık Bakanı Koca, SMA hastası çocuklar üzerinden yürütülen kirli kampanyaya tepki gösterdi: İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir. Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır.


Sağlık Bakanı Koca, SMA hastası çocuklar üzerinden yürütülen kirli kampanyaya tepki gösterdi: İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir. Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır.
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