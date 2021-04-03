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Sabiha Gökçen metroyla Kadıköy'e bağlanıyor! Yüzde 91'i tamamlandı

Sabiha Gökçen metroyla Kadıköy'e bağlanıyor! Yüzde 91'i tamamlandı
03.04.2021 15:58
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İstanbul için dev bir hizmet daha hayata geçiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşai faaliyetlerinin yüzde 91'i tamamlanan ve ilk ray kaynağı bugün yapılan Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, hattın tamamlanmasıyla havalimanı ile Kadıköy arasında kesintisiz ulaşım sağlanacağını bildirdi. Karaismailoğlu, "7,4 kilometre uzunlukta olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek" dedi.


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