Sabiha Gökçen metroyla Kadıköy'e bağlanıyor! Yüzde 91'i tamamlandı

İstanbul için dev bir hizmet daha hayata geçiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşai faaliyetlerinin yüzde 91'i tamamlanan ve ilk ray kaynağı bugün yapılan Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, hattın tamamlanmasıyla havalimanı ile Kadıköy arasında kesintisiz ulaşım sağlanacağını bildirdi. Karaismailoğlu, "7,4 kilometre uzunlukta olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek" dedi.