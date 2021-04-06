Rapor parası alanlar dikkat! O tutar asgari ücretin 2 katı kadar olabilecek

Rapor parası alanlar dikkat... Yeni tasarı ile rapor paraları hesaplanırken son 3 ay değil, 12 aylık ücretlerin ortalaması alınacak. 6 aydan az çalışanlara ödenecek rapor parası ise asgari ücretin 2 katı kadar olabilecek. Rapor parası nasıl hesaplanıyor ve asgari ücretli annenin şu anki rapor parası hesabı nasıl yapılarının cevabı haberimizde. Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanıyor? Maaş ödeniyor mu? Ne değişecek? Anneler için nasıl hesaplanır? Çalışanlar için nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte detaylar.

TBMM'ye sunulan yeni yasa tasarısı ile rapor parası hesaplama yöntemi de değiştiriliyor. Rapor parası olarak bilinen ve geçici iş göremezlik durumunda ya da annelerin doğum sırasında aldıkları bu paralar kişinin aldığı brüt ücrete göre hesaplanıyor.

Ayakta tedavilerde brüt maaşın 3'te 2'si şeklinde ödenen bu paralar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanlara veriliyor.

Bu parayı alabilmek için SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından rapor alınması gerekiyor.

Ayrıca son 1 yıl içinde en az 90 günlük primin de yatırılmış olması isteniyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Rapor parası hesaplanırken raporlu olunan günlerin üçüncü gününden itibaren hesaplama yapılıyor.

İlk 2 günün parası işyeri tarafından maaştan kesilmeden ödeniyor.

Hesaplama yapılırken, son 3 aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor ve raporlu olunan güne göre ödenecek miktar ortaya çıkartılıyor.

Şimdi bu 3 aylık ortalama kuralının yerine 12 aylık ortalama getiriliyor.

NE DEĞİŞECEK?

TBMM gündemine gelecek düzenleme ile birlikte rapor parası hesaplanırken son 3 ayın değil, 12 ayın ortalaması alınacak.

Böylece çalışan açısından son 1 yıldaki maaştaki artışlar rapor parasına yansımış olacak.

Bu sadece rahatsızlanan çalışanlar için değil, doğum yapacak kadın çalışanlar için de geçerli olacak.

Anneler doğumdan önce 8, doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere 16 hafta raporlu olabiliyor.

Bu günlerde ücretler SGK tarafından karşılanıyor.

Annelerin bu ücretlerinin hesabı da son 3 aylık brüt ücret üzerinden yapılıyor ve 112 günlük para kendilerine ödeniyor.

DAHA AZ ÇALIŞMIŞSA

Burada akla gelen sorulardan birisi, sigortalının 12 aydan daha az çalışmış olması. 6 aydan fazla çalışması olan sigortalıların yine maaşlarının ortalaması alınacak. 6 aydan daha az çalışması olanlar için ise rapor parası asgari ücretin 2 katından fazla olamayacak.