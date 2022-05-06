Ramazan Bayramı'nda 3 milyon kişi hava yolunu kullandı: Son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamı

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs'ı kapsayan Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon 970 bin kişinin, hava yolu ile seyahat ettiğini açıkladı. Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs'ta iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplam 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığını belirterek, "Covid-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bin 301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı" dedi.