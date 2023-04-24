Haberler Ekonomi Videoları Primler de eşitleniyor! 2008 sonrası Bağkur'lulara 5 yıl erken emeklilik! 1261 gün şartı ortadan kalkıyor!

Primler de eşitleniyor! 2008 sonrası Bağkur'lulara 5 yıl erken emeklilik! 1261 gün şartı ortadan kalkıyor!

Primler de eşitleniyor! 2008 sonrası Bağkur'lulara 5 yıl erken emeklilik! 1261 gün şartı ortadan kalkıyor!
24.04.2023 15:01

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 05:39
TOKİ 2023 Kentsel Dönüşüm...
Ekonomi 02:37
Kentsel Dönüşümde 'YARISI...
Ekonomi 03:10
Bayram ikramiyeleri ne zaman...
Ekonomi 05:00
Karadeniz gazı iletim hattına...
Ekonomi 08:52
1999 sonrası yeni emeklilik...
Ekonomi 01:53
Emekli maaşları ve ikramiyeler...
Ekonomi 01:53
EYT’liye promosyon rehberi
Ekonomi 02:57
İstanbul Finans Merkezi'ne...
Ekonomi 05:44
Üniversite öğrencilerine...
Ekonomi 01:43
Kamu işçisine zam teklifi
Ekonomi 09:09
25 yıllık ev hanımlarına...
Ekonomi 02:10
EYT'lilere maaş ve ikramiye ne...

Türkiye'de emeklilik sistemi, çalışanlar için hayati öneme sahip bir konudur. Ancak emeklilik sistemi ile ilgili yasalar ve kurallar oldukça karmaşıktır. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için yapılacak olan değişiklikler oldukça önemlidir. SGK sisteminde bir sigortalı, son 7 yılda en çok hangi sigorta kolundan prim ödemişse, o sigorta kolundan emekli olabiliyor. Bu durum, özellikle son 7 yılda SSK primi yatırmış olan Bağkur'lu vatandaşlar için geçerliydi. Yani son 7 yıl içinde 1261 gün SSK primi yatıran bir Bağkur'lu vatandaş, tamamen SSK üzerinden emekli olabiliyordu. Ancak prim eşitlemesi ile birlikte, bu şart da kaldırılacak.

Ekonomi Videoları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağkur ve SSK primlerinin eşitlenmesine yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Bu çalışmalar, EYT (Erken Emeklilik Talebi) yasası kapsamında yer almamış olsa da, Bağkur'lu erkeklerin çok daha yüksek prim şartı ile emekli olabilmesi nedeniyle uzun süredir tartışılıyordu.

Bağkur'lu erkeklerin emekli olmak için çok daha yüksek prim şartı sağlamaları, birçok kişi tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyordu. Çalışma Bakanı da daha önce bir esnaf toplantısında bu durumun farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Bağkur ve SSK primleri arasındaki eşitsizlikle ilgili çalışmaların kapsamı genişletiliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle, 9000 prim günü şartı 1800 günlük indirimle 7200 güne düşürülerek, Bağkur'lu esnaf ve çalışanların emeklilik süreçleri kısaltılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı sağlanacak.

Bağkur ve SSK primlerinin eşitlenmesi, sadece şirket ortakları değil, herkesi kapsayacak bir şekilde yapılacak. Böylece, esnafların ve çalışanların emeklilik süreçleri daha adil bir şekilde işleyecek. Ancak bu düzenlemenin ilk etapta, 10 ve altında işçi çalıştıran esnaflar için geçerli olacağı belirtildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, SGK sistemindeki birçok şart da değişecek. Özellikle, son 7 yıllık çalışma sürecinde hangi sigorta kolundan daha fazla prim yatırıldıysa, emeklilik de o sigorta kolundan yapılacak kuralı kaldırılacak. Böylece, prim eşitlemesiyle birlikte, daha adil bir emeklilik süreci işleyecek.

Bu düzenlemenin, EYT yasası kapsamında yer almamasına rağmen, Bağkur'lu erkeklerin yüksek prim şartı nedeniyle yaşadıkları haksızlığın giderilmesi açısından önemli bir adım olduğu düşünülüyor.Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem ise kamuoyunu bilgilendirdi. Erdem, 9.000 gün prim ödeyen esnafların yanı sıra kadın sigortalıların 7.200 gün prim ödediğini, ancak Bağ-Kur'lu çalışanların 5.600 gün prim ödeyerek emekli olabildiğini belirtti.Erdem, geçtiğimiz günlerde Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, Bağ-Kur primlerindeki haksızlıkların giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 9.000 gün prim ödeyen esnafların 7.200 güne düşürülmesi durumunda, 1.800 gün avantaj sağlanacağını ifade eden Erdem, bu avantajın 5 yıl erken emeklilik hakkı olarak yansıyacağını belirtti.

Başlangıçta, 10 veya daha az çalışanı olan esnaflar için geçerli olacak olan bu uygulamanın, Ankara Ticaret Odası'nın talebi doğrultusunda tüm Bağ-Kur'luları kapsayacak şekilde genişletilebileceği vurgusunu yapan Erdem, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların ise yaş sınırı olmaksızın erken emeklilik hakkı elde edeceğini söyledi.

Faruk Erdem, yapılan çalışmalar sonucunda Bağ-Kur'luların erken emeklilik hakkı kazanacaklarını belirterek, söz konusu düzenlemelerin tüm Bağ-Kur'luları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

SON DAKİKA