Primler de eşitleniyor! 2008 sonrası Bağkur'lulara 5 yıl erken emeklilik! 1261 gün şartı ortadan kalkıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağkur ve SSK primlerinin eşitlenmesine yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Bu çalışmalar, EYT (Erken Emeklilik Talebi) yasası kapsamında yer almamış olsa da, Bağkur'lu erkeklerin çok daha yüksek prim şartı ile emekli olabilmesi nedeniyle uzun süredir tartışılıyordu.

Bağkur'lu erkeklerin emekli olmak için çok daha yüksek prim şartı sağlamaları, birçok kişi tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyordu. Çalışma Bakanı da daha önce bir esnaf toplantısında bu durumun farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Bağkur ve SSK primleri arasındaki eşitsizlikle ilgili çalışmaların kapsamı genişletiliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle, 9000 prim günü şartı 1800 günlük indirimle 7200 güne düşürülerek, Bağkur'lu esnaf ve çalışanların emeklilik süreçleri kısaltılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı sağlanacak.

Bağkur ve SSK primlerinin eşitlenmesi, sadece şirket ortakları değil, herkesi kapsayacak bir şekilde yapılacak. Böylece, esnafların ve çalışanların emeklilik süreçleri daha adil bir şekilde işleyecek. Ancak bu düzenlemenin ilk etapta, 10 ve altında işçi çalıştıran esnaflar için geçerli olacağı belirtildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, SGK sistemindeki birçok şart da değişecek. Özellikle, son 7 yıllık çalışma sürecinde hangi sigorta kolundan daha fazla prim yatırıldıysa, emeklilik de o sigorta kolundan yapılacak kuralı kaldırılacak. Böylece, prim eşitlemesiyle birlikte, daha adil bir emeklilik süreci işleyecek.

Bu düzenlemenin, EYT yasası kapsamında yer almamasına rağmen, Bağkur'lu erkeklerin yüksek prim şartı nedeniyle yaşadıkları haksızlığın giderilmesi açısından önemli bir adım olduğu düşünülüyor.Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem ise kamuoyunu bilgilendirdi. Erdem, 9.000 gün prim ödeyen esnafların yanı sıra kadın sigortalıların 7.200 gün prim ödediğini, ancak Bağ-Kur'lu çalışanların 5.600 gün prim ödeyerek emekli olabildiğini belirtti.Erdem, geçtiğimiz günlerde Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, Bağ-Kur primlerindeki haksızlıkların giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 9.000 gün prim ödeyen esnafların 7.200 güne düşürülmesi durumunda, 1.800 gün avantaj sağlanacağını ifade eden Erdem, bu avantajın 5 yıl erken emeklilik hakkı olarak yansıyacağını belirtti.

Başlangıçta, 10 veya daha az çalışanı olan esnaflar için geçerli olacak olan bu uygulamanın, Ankara Ticaret Odası'nın talebi doğrultusunda tüm Bağ-Kur'luları kapsayacak şekilde genişletilebileceği vurgusunu yapan Erdem, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların ise yaş sınırı olmaksızın erken emeklilik hakkı elde edeceğini söyledi.

Faruk Erdem, yapılan çalışmalar sonucunda Bağ-Kur'luların erken emeklilik hakkı kazanacaklarını belirterek, söz konusu düzenlemelerin tüm Bağ-Kur'luları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade etti.